Η 19χρονη προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις, ιδιαίτερα στην Ιταλία, δέχτηκε προσβολές και απειλές για τη ζωή της και αναγκάστηκε να διαγράψει τους λογαριασμούς της σε Twitter και Instagram.

Η Erika τράβηξε σέλφι την ώρα που ο Ματέο Σαλβίνι κοιμόταν δίπλα της σε πτήση από το Μπάρι στο Μιλάνο και ανέβασε story. Το στιγμιότυπο μοιράστηκε στον λογαριασμό του στο Twitter και ο επικεφαλής της Λέγκας της Βορρά, τον οποίο η νεαρή ειρωνεύτηκε λέγοντας ότι «φρόντισε να κάνει γνωστό το όνομά της παντού και εξασφάλισε ότι θα δεχτώ απειλές, προσβολές και κάθε είδους εκφοβισμό».

Che bello viaggiare in compagnia di personcine educate! E poi magari vanno in piazza per combattere odio, violenza e maleducazione😂 pic.twitter.com/jhfQaG3f99

Προτού διαγράψει όλα της τα προφίλ στα social media, η νεαρή ανέβασε ένα ποστ, στο οποίο εξηγούσε τι ακριβώς έχει συμβεί.

«Είμαι 19 χρονών και -δεν θα το πιστέψετε, δεν είμαι “σαρδέλα”. Ευχαριστώ τον Ματέο Σαλβίνι που με εξέθεσε και φρόντισε να δεχτώ κάθε είδους προσβολή, απειλές για τη ζωή μου, εκφοβισμό και πορνογραφικό υλικό. Η αλήθεια είναι ότι μοιράστηκα αυτή τη φωτογραφία με τους φίλους μου για να επισημάνω την απίστευτη σύμπτωση του να συνταξιδέψω στην οικονομική θέση με τον Σαλβίνι και η κίνησή μου προοριζόταν για τους φίλους μου και όχι για τον Σαλβίνι» αναφέρει η Erika.

«Δεν ανήκω ούτε στα αριστερά ούτε στα δεξιά. Για την ακρίβεια δεν πολυνοιάζομαι για την πολιτική. Δεν περίμενα να πάρει τέτοια έκταση η φωτογραφία μου και δεν ήταν ποτέ αυτή η πρόθεσή μου. Και μια μικρή αλλά σημαντική σημείωση: ο διαδικτυακός εκφοβισμός υπάρχει και σήμερα εγώ ήμουν το θύμα. Οι λέξεις μπορεί να προκαλέσουν μεγαλύτερο πόνο απ' όσο νομίζεται και δυστυχώς δε φαίνεται να το καταλαβαίνουν πολλοί. Λυπάμαι πολύ».

finalmente la realtà: una ragazza scherza con gli amici, il gesto è frainteso (anche da me) e lei finisce, per la “leggerezza” di un politico che avrebbe dovuto usare più cautela, in questo gigantesco generatore di odio e malintesi. È capitato -mutatis mutandis- anche a me. pic.twitter.com/fnM6ClWeE3

— Roberto Burioni (@RobertoBurioni) December 19, 2019