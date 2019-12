Προτού φύγει από την Ουάσιγκτον για τη Φλόριντα ώστε να περάσει δύο εβδομάδες στο πολυτελές κλαμπ του Μαρ α Λάγκο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ προνόησε να υπογράψει τον νόμο για τον προϋπολογισμό, που περιλαμβάνει αποφάσεις που αφορούν από την οικογενειακή πολιτική έως τους σημαντικούς στρατιωτικούς προσανατολισμούς.

«Θα υπογράψω σήμερα τον αμυντικό νόμο μας ύψους 738 δισεκατομμυρίων δολαρίων» έγραψε σε μήνυμά του στο Twitter σε θριαμβευτικό τόνο, ακόμα κι αν το κείμενο είναι, όπως πάντα, καρπός συμβιβασμού μεταξύ των Ρεπουμπλικανών και Δημοκρατικών του Κογκρέσου.

«Θα περιλαμβάνει τη γονική άδεια 12 εβδομάδων μετ’ αποδοχών, μια αύξηση των μισθών για τους στρατιώτες μας, τη δημιουργία της δύναμης του Διαστήματος, τη χρηματοδότηση του τείχους στα νότια σύνορα (…) και την αύξηση της νόμιμης ηλικίας καπνίσματος στα 21 έτη! Τεράστιο!».

