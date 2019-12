Με τρεις πυρκαγιές να μαίνονται γύρω από το Σίδνεϊ, κάποιοι δρόμοι της πολυπληθέστερης πόλης της Αυστραλίας έκλεισαν, ενώ οι αρχές ζήτησαν από τους πολίτες να καθυστερήσουν τα ταξίδια τους ενόψει της χριστουγεννιάτικης περιόδου, προειδοποιώντας ότι οι φωτιές είναι απρόβλεπτες καθώς αναμένεται να ενισχυθούν από ανέμους που θα πνέουν με ταχύτητα έως και 70 χιλιόμετρα την ώρα.

«Οι καταστροφικές συνθήκες για τις πυρκαγιές είναι οι χειρότερες δυνατές», ανακοίνωσε ο επιθεωρητής της πυροσβεστικής της Νέας Νότιας Ουαλίας Σέιν Φιτζσίμονς.

«Πρόκειται για τις χειρότερες δυνατές συνθήκες. Με δεδομένο ότι έχουμε εκτάσεις με τόσο ενεργές πυρκαγιές, δημιουργείται μια συνταγή που προκαλεί μεγάλη ανησυχία και για μια πολύ επικίνδυνη ημέρα», πρόσθεσε.

Fire Emergency: Fire racing up a cliff in the Grose Valley, near Blackheath. Emergency warnings have been issued for fires at Wildes Meadow, Currowan, Tianjara, Gospers Mountain, Green Wattle Creek & Grose Valley. https://t.co/PpNYle74Ri #NSWfires #7NEWS pic.twitter.com/QFQCqUWC4C

