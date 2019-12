ΔΙΕΘΝΗ

Στην πρεμιέρα της πρώτης ταινίας για έναν γκέι έρωτα στη Γεωργία «And Then We Danced» ένα εξαγριωμένο πλήθος περίπου 500 ατόμων προσπάθησε να εισβάλει σε σινεμά της Τιφλίδας.

Οι άνθρωποι που επέλεξαν να παρακολουθήσουν την ταινία προπηλακίστηκαν ενώ δεν έλειψαν και οι σωματικές επιθέσεις - παρά την παρουσία αστυνομικών που με πλήρη εξάρτυση είχαν σχηματίσει μία αλυσίδα μεταξύ των διαδηλωτών και της εισόδου του κινηματογράφου.

«Όταν είπα στη μητέρα μου πως ήμουν γκέι, μου είπε μου είπε πως ευχόταν να ήμουν νεκρός ή να μην είχα γεννηθεί ποτέ. Προτιμότερο θα ήταν να μην έχουμε γιο, από το να έχουμε κάποιον σαν εσένα» λέει ο 20χρονος Lasha κρατώντας τη μέση του Beka σε ένα ερημικό πάρκο του Τμπιλίσι.

Πρόκειται για τους πρωταγωνιστές της ταινίας «Και Τότε Χορέψαμε» (And Then We Danced του Levan Akin, γεωργιανο-σουηδικής παραγωγής.

Η ταινία έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στη Γεωργία όπου μεγάλο ποσοστό της κοινωνίας είναι ομοφοβικό, τη στιγμή που ο νόμος απαγορεύει οποιαδήποτε διάκριση με βάση το φύλο και τον σεξουαλικό προσανατολισμό.

Η Γεωργιανή Ορδόδοξη εκκλησία, αναγκάστηκε να πάρει αποστάσεις από τα επεισόδια βίας. Ωστόσο, δεν παρέλειψε να τονίσει πως η ταινία ήταν μία προσπάθεια αλλαγής «συνείδησης» των Γεωργιανών και «νομιμοποίησης του αμαρτήματος της ομοφυλοφιλίας». Κι αυτό εν μέσω ενός νέου σκανδάλου που συνταράσσει την γεωργιανή Εκκλησία, μετά την αποκάλυψη πως ιερέας κατηγόρησε - και, μάλιστα, ζωντανά σε εκπομπή, ανώτατο κληρικό για «συμμετοχή σε ομοφυλοφιλικές πράξεις».