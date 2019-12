Το περιστατικό σύμφωνα με την τοπική αστυνομία συνέβη το Σάββατο σε κουρείο στην πόλη Κάτι κοντά στο Χιούστον, όταν ένας πελάτης πυροβολήσει έναν εργαζόμενο και στη συνέχεια εξαφανίστηκε.

Σύμφωνα με τον ντετέκτιβ Γουάλας Γουάιτ, η διαφωνία προέκυψε σχετικά με το κούρεμα του 13χρονου γιου του δράστη.

«Πήγε σπίτι, επέστρεψε, του έφτιαξαν το κούρεμα χωρίς χρήματα και τότε υπήρξε ο διαπληκτισμός».

«Είναι ένα από τα χειρότερα περιστατικά, τα οποία έχω ακούσει, ειδικά όταν ο γιος σου είναι αυτόπτης μάρτυρας σε ό,τι κάνεις», δήλωσε ο ντετέκτιβ.

Σύμφωνα με τους ερευνητές ο κουρέας είναι σε σταθερή κατάσταση και θα επιβιώσει.

Το γραφείο του σερίφη ανέφερε στο Τwitter ότι ο άνδρας είναι πιθανότατα ένας έγχρωμος άνδρας που οδηγούσε ένα γκρι σεντάν με τέσσερις πόρτες.

UPDATE: The suspect is a black male. Vehicle may be a gray 4-door sedan, possibly Honda Accord. Witnesses say he shot an employee while arguing over a haircut given to the suspect’s son. #hounews

— HCSOTexas (@HCSOTexas) December 22, 2019