Σύμφωνα με την περιγραφή της αστυνομίας «ένας ηλικιωμένος λευκός άνδρας» λήστεψε το μεσημέρι της Δευτέρας την Academy Bank στο Κολοράντο Σπρινγκς.

Όπως ανέφερε ένας αυτόπτης μάρτυρας, «λήστεψε την τράπεζα, βγήκε έξω, και πέταγε τα λεφτά προς όλες τις κατευθύνσεις. Την ώρα που πετούσε τα λεφτά από την τράπεζα, φώναζε “Καλά Χριστούγεννα”».

Ο άνδρας στη συνέχεια πήγε σ’ ένα γειτονικό καφέ έκατσε και περίμενε να συλληφθεί.

Οι πληροφορίες λένε πάντως ότι οι περαστικοί μάζεψαν όλα τα χρήματα και τα παρέδωσαν πίσω στην τράπεζα, σε μία ένδειξη καλής θέλησης ενόψει και των εορτών.

Σύμφωνα με την αστυνομία του Κολοράντο Σπρινγκς ο ύποπτος είναι ένας 65χρονος ο Ντέιβιντ Γουέιν Όλιβερ και δεν θεωρείται ότι είχε συνεργούς στη ληστεία.

On December 23, David Oliver was booked into the El Paso County Criminal Justice Center following a bank robbery in the 00 block of Tejon Street. Police Blotter #27498 https://t.co/CjbvRoi0Lc

Mugshot: David Oliver, 65 pic.twitter.com/lNCJAwS9jE

— Colorado Springs Police (@CSPDPIO) December 24, 2019