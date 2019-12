Η μικρούλα Ισλάμ έχει εγκλωβιστεί στα συντρίμμια μετά από βομβαρδισμό από ρωσικά στρατεύματα και οι διασώστες την απεγκλωβίζουν.

Τα πρώτα λόγια που λέει το κοριτσάκι είναι «θέλω να δω τη μαμά και τα αδέρφια μου» και μετά από λίγο ρωτάει πάλι «Πού είναι η μαμά μου;».

Σύμφωνα με την ίδια οργάνωση, 160 άνθρωποι εκ των οποίων 40 παιδιά και 32 γυναίκες, έχουν χάσει τις ζωές τους από τους βομβαρδισμούς από τα ρωσικά στρατεύματα.

A White Helmet volunteer and little girl named Islam, having a conversation in the most dangerous place in the world, after Russian raids had her trapped under rubble of her bombed house.We managed to rescue her alive despite a double-tap strike on the team. pic.twitter.com/VCW6VC70KG

— The White Helmets (@SyriaCivilDef) December 19, 2019