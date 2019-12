Πριν από λίγες ημέρες ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει περήφανος για το σύντομο πέρασμα που είχε κάνει από την ταινία «Μόνος στο Σπίτι 2: Χαμένος στη Νέα Υόρκη», πίσω στο 1992. Τώρα τα λίγα δευτερόλεπτα της εμφάνισής του στο ξενοδοχείο Πλάζα της Νέας Υόρκης (που τότε ήταν δικό του), όπου έδωσε οδηγίες στον Κέβιν ΜακΆλιστερ (Μακόλεϊ Κάλκιν), έρχονται ξανά στην επικαιρότητα καθώς γίνονται αιτία για… διπλωματικό επεισόδιο ανάμεσα στις ΗΠΑ και τον Καναδά!

Όταν η ταινία προβλήθηκε πρόσφατα από το καναδικό κανάλι CBC, η συγκεκριμένη σκηνή είχε κοπεί. Κάτι που εξόργισε τους υποστηρικτές του Αμερικανού προέδρου, με πρώτο πρώτο τον γιο του, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ:

Ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ το έριξε στην πλάκα γράφοντας στο Twitter ότι «η ταινία δεν θα είναι ποτέ ξανά η ίδια» και αναφέρθηκε στον Καναδό πρωθυπουργό με την ατάκα «στον Τρουντό δεν αρέσει πολύ που τον αναγκάζω να πληρώνει το ΝΑΤΟ ή το εμπόριο».

The movie will never be the same! (just kidding) https://t.co/FogquK1ei7

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 Δεκεμβρίου 2019