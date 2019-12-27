Από το ατύχημα στο Βόσπορο δεν υπάρχουν θύματα, σύμφωνα με το CNN Turk.
Liberia-flagged cargo ship "Songa Irıdum" passing through #Istanbul's Bosporus runs aground near Rumelihisarı neighborhood, Turkish news agencies report
— EHA News (@eha_news) 27 Δεκεμβρίου 2019
Τα Στενά του Βοσπόρου έκλεισαν στην κυκλοφορία των πλοίων μετά το συμβάν, ανακοίνωσε η Tribeca Shipping Agency.
İstanbul Boğazı'nda karaya oturan Liberya bandıralı "Songa Irıdıum" adlı yük gemisi kontrollü şekilde kıyıdan uzaklaştırılıyor. Detayları @trthaber muhabiri Cem Şükrü Yıldız aktardı. pic.twitter.com/MMNd3CV8eV
— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 27 Δεκεμβρίου 2019
SON DAKİKA! İstanbul Boğazı'nda kuru yük gemisi kaza yaptı! Dümeni kilitlenen gemi, Rumeli Hisarı'nda sahile çarptı! #gemi #boğaz #gemizkazası #uçankuştv pic.twitter.com/w4Hjy1Nu7h
— UçanKuş TV (@ucankuscom) 27 Δεκεμβρίου 2019