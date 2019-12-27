Από το ατύχημα στο Βόσπορο δεν υπάρχουν θύματα, σύμφωνα με το CNN Turk.

Τα Στενά του Βοσπόρου έκλεισαν στην κυκλοφορία των πλοίων μετά το συμβάν, ανακοίνωσε η Tribeca Shipping Agency.