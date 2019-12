Συγκεκριμένα η 58χρονη Κάρλα Φέιθ κατηγορείται ότι έκρυβε και παραμελούσε παιδιά πίσω από έναν ψεύτικο τοίχο στο σπίτι της.

Σύμφωνα με το CBS News, ακόμα τρεις γυναίκες κατηγορούνται για την υπόθεση.

Η υπόθεση ξεκίνησε να εξετάζεται από τα μέσα Νοεμβρίου όταν οι αστυνομία του Κολοράντο δεχθεί καταγγελίες ότι στο σπίτι της 58χρονης Φέιθ βρίσκονταν υπερβολικά πολλά παιδιά, τα οποία έπρεπε να προσέχει στον παιδικό σταθμό της.

Όταν οι αστυνομικοί πήγαν για πρώτη φορά στο σπίτι ανέφεραν ότι δεν είδαν απιδιά και ότι η 58χρονη αρνήθηκε να συνεργαστεί. Όμως στη συνέχεια άκουσαν παιδικές φωνές και ανακάλυψαν έναν ψεύτικο τοίχο στο εσωτερικό του κτηρίου.

Πίσω από τον τοίχο υπήρχε ένα υπόγειο, όπου βρίσκονταν δύο ενήλικες και 26 παιδιά κάτω των τριών ετών. Οι αστυνομικοί βρήκαν τα παιδιά σε άθλια κατάσταση, καθώς ήταν ιδρωμένα, εμφανώς αφυδατωμένα και φορούσαν υγρές ή σκισμένες πάνες.

Μετά το περιστατικό η αστυνομία έκλεισε την εγκατάσταση, καθώς και τέσσερις παιδικούς σταθμούς ιδιοκτησίας της Φέιθ.

Η αστυνομία συνέλαβε τέσσερις γυναίκες, την Κάρλα Φέιθ, την Κριστίνα Σόγκερ, την Κατλίν Νέλσον και τη Βάλερι Φρέσκες για κακομεταχείριση παιδιών, με τις τρεις πρώτες να κατηγορούνται και για άλλα κακουργήματα σχετικά με την υπόθεση.

