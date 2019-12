Τα θύματα, δύο εκ των οποίων βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση κι ένα εξ αυτών δέχθηκε τουλάχιστον έξι μαχαιριές, μεταφέρθηκαν σε τοπικά νοσοκομεία, τονίζει σε ανάρτηση στο Twitter η οργάνωση Συμβούλιο Δημοσίων Σχέσεων Ορθοδόξων Εβραίων, αναφέροντας πως ο δράστης της επίθεσης, ο οποίος διέφυγε αμέσως, φορούσε φουλάρι.

BREAKING: suspect wanted in connection with Monsey stabbing arrested by NYPD in 32 Precinct. @lohud pic.twitter.com/NgEZLUyQJc

— Chris Eberhart (@ChrisEberhart2) December 29, 2019