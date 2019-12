Ένας άνθρωπος πέθανε στο σημείο των πυροβολισμών και άλλος ένας καθ' οδόν προς το νοσοκομείο, σύμφωνα με την εφημερίδα Dallas Morning News που επικαλείται εκπρόσωπο των τοπικών υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Οι αρχές έσπευσαν στο Γουάιτ Σέτλμεντ, ένα βορειοδυτικό προάστιο του Φορτ Γουόρθ, όπου βρίσκεται η Εκκλησία του Χριστού Γουέστ Φρίγουεϊ, ανέφεραν τοπικά ΜΜΕ. Η πυροσβεστική υπηρεσία του Φορτ Γουόρθ εξέδωσε ειδοποίηση για «ενεργή απειλή» γύρω στις 11:30 π.μ. τοπική ώρα (19:30 ώρα Ελλάδας) και συνδράμει τις επιχειρήσεις επί τόπου, σύμφωνα με πληροφορίες.

Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε σε τοπικό τηλεοπτικό σταθμό του δικτύου CBS πως ένας άνδρας που κρατούσε όπλο πλησίασε έναν βοηθό ιερέα την ώρα της Θείας Κοινωνίας και άνοιξε πυρ προτού πυροβοληθεί από κάποιον που παρακολουθούσε τη λειτουργία.

Οι αρχές πιστεύουν πως ο επιτιθέμενος είναι μεταξύ των τριών ανθρώπων που έχουν πυροβοληθεί αλλά δεν είναι γνωστό αν έχει σκοτωθεί ή αν έχει τραυματιστεί, σύμφωνα με το CBS 11.

Το περιστατικό με τους πυροβολισμούς καταγράφηκε σε βίντεο καθώς η λειτουργία μεταδιδόταν απευθείας από το YouTube, σύμφωνα με την εφημερίδα New York Daily News.

NEW: Video shows man opening fire at Texas church before he is shot by a security guard; 2 dead, 1 critical (blurred to hide victims, viewer discretion is advised) pic.twitter.com/hulXR7MYIy

— BNO News (@BNONews) 29 Δεκεμβρίου 2019