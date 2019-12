Τοπικά ΜΜΕ ανακοίνωσαν ότι οι πυροβολισμοί σχετίζονται με ληστεία σε καφέ.

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της αστυνομίας στην περιοχή της Φρίντριχστρασε. Αστυνομικοί περικύκλωσαν κτίρια στο κέντρο της γερμανικής πρωτεύουσας όταν ένας άνδρας άνοιξε πυρ.

Η αστυνομία του Βερολίνου ανακοίνωσε πως ελέγχει πλέον την κατάσταση μετά τον πυροβολισμό. «Πιστεύουμε πως ο πυροβολισμός ρίχθηκε στη διάρκεια απόπειρας ληστείας σε κατάστημα στην Φρίντριχστράσε. Έχουμε θέσει υπό έλεγχο την κατάσταση», ανακοίνωσε η αστυνομία χωρίς να κάνει γνωστό αν υπάρχουν τραυματίες.

Police cordon off streets in central #Berlin following reported shooting incident pic.twitter.com/1aAnd9dOdN

— Ruptly (@Ruptly) December 30, 2019