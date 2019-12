Οι εικόνες είναι πραγματικά συγκλονιστικές αφού διακρίνονται άνθρωποι να τρέχουν προς τις πιο κοντινές προβλήτες για να φύγουν με ό,τι μέσο βρουν, ενώ ο ουρανός έχει καλυφθεί από ένα παχύ στρώμα καπνού, κάνοντας την ατμόσφαιρα αποπνικτική, με τους πολίτες της περιοχής Mallacoota, να χαρακτηρίζουν τη συγκεκριμένη εμπειρία ως «τρομακτική».

Οι αρχές ανακοίνωσαν το θάνατο ακόμα δύο ανθρώπων στην Νέα Νότια Ουαλία, γεγονός που ανεβάζει τον αριθμό των νεκρών στους 12. Την ώρα που αγνοούνται τέσσερις άνθρωποι στη Βικτώρια και ακόμα ένας στην Νέα Νότια Ουαλία.

Τα δύο τελευταία θύματα εκτιμάται ότι ανήκουν σ’έναν πατέρα και το γιο του στην πόλη Corbargo, στην Νέα Νότια Ουαλία, όταν μία ισχυρή πυρκαγιά έπληξε την πόλη την Τρίτη.

Στην Mallacoota η πυροσβεστική ανακοίνωσε ότι η αλλαγή της κατεύθυνσης των ανέμων απομάκρυνε τις φλόγες και η πυρκαγιά δεν απειλεί πλέον την πόλη.

Δεκάδες πυρκαγιές ικανές να προξενήσουν «κατάσταση εκτατού ανάγκης» ξέσπασαν σε μία απόσταση 500 χιλιομέτρων ανάμεσα στην Νέα Νότια Ουαλία και τη Βικτώρια.

Ακόμα πολλές τουριστικές περιοχής έχουν αποκλειστεί, καθώς οι κεντρικές οδικές αρτηρίες στην περιοχή έχουν κλείσει.

Ο κυβερνήτης της Βικτώρια Ντάνιελ Άντριους ανακοίνωσε ότι πλοία του ναυτικού ίσως επιστρατευτούν για να ανεφοδιάσουν με φαγητό και νερό, τις αποκλεισμένες περιοχές.

Australia is burning.

The city of Mallacoota is completely surrounded by flame and 4,000 people have been forced to flee and seek shelter on the beach.

We need to act on climate change. This cannot be our new normal.

pic.twitter.com/9lr5LfQk9G

— Joshua Potash (@JoshuaPotash) 31 Δεκεμβρίου 2019