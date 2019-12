Σύμφωνα με Ιρακινούς αξιωματούχους ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στο Ιράκ και άλλα μέλη του προσωπικού της αμερικανικής διπλωματικής αποστολής στη Βαγδάτη απομακρύνθηκαν για τη δική τους ασφάλεια.

Οι αμερικανικές δυνάμεις εκτόξευσαν δακρυγόνα και βομβίδες κρότου λάμψης για να διαλύσουν διαδηλωτές οι οποίοι είχαν εισέλθει μέσα στον περίβολο της πρεσβείας, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Οι διαδηλωτές, ο οποίοι συμμετείχαν αρχικά στην κηδεία των 25 φιλοϊρανών μαχητών που σκοτώθηκαν την Κυριακή από τις αμερικανικές επιδρομές στο Ιράκ, κατάφεραν να περάσουν τον πρώτο περίβολο του γιγάντιου συγκροτήματος της πρεσβείας που βρίσκεται μέσα στην αυστηρά φυλασσόμενη Πράσινη Ζώνη της Βαγδάτης. Στη συνέχεια δέχθηκαν δακρυγόνα προερχόμενα από το εσωτερικό της πρεσβείας.

VIDEO from unfolding situation at U.S. Embassy in Iraq pic.twitter.com/yhildxQcgg

Οι αξιωματούχοι του ιρακινού υπουργείου Εξωτερικών δεν έκαναν γνωστό πότε απομακρύνθηκαν ο Αμερικανός πρεσβευτής και τα άλλα μέλη του προσωπικού της πρεσβείας, όμως πρόσθεσαν πως στο κτίριο παραμένουν λίγα μέλη του προσωπικού προστασίας της πρεσβείας.

Την Κυριακή, αμερικανικά αεροπλάνα είχαν επιτεθεί σε βάσεις που ανήκαν σε μια υποστηριζόμενη από το Ιράν πολιτοφυλακή, μια κίνηση που υπάρχει κίνδυνος να παρασύρει ακόμη περισσότερο το Ιράκ σε μία σύγκρουση δι' αντιπροσώπων ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη, σε μία περίοδο που μαζικές διαδηλώσεις αμφισβητούν το πολιτικό σύστημα του Ιράκ

US embassy guards are inside the embassy reception, just metres away from Hezbollah supporters who are protesting outside the embassy #Iraq #Baghdadpic.twitter.com/VtOsAbUISq

— CNW (@ConflictsW) 31 Δεκεμβρίου 2019