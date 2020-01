«Ο στρατηγός Κασέμ Σουλεϊμανί σκότωσε ή τραυμάτισε σοβαρά χιλιάδες Αμερικανούς σε μεγάλο χρονικό διάστημα και σχεδίαζε να σκοτώσει πολλούς ακόμη», ανέφερε μέσω Twitter ο Ντόναλντ Τραμπ, σημειώνοντας ότι η επιχείρηση που διέταξε ο ίδιος σταμάτησε τα σχέδιά του.

Ο Σουλεϊμανί, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, ευθύνεται για τον θάνατο «χιλιάδων ανθρώπων», περιλαμβανομένου και «μεγάλου αριθμού διαδηλωτών στο ίδιο το Ιράν».

....of PROTESTERS killed in Iran itself. While Iran will never be able to properly admit it, Soleimani was both hated and feared within the country. They are not nearly as saddened as the leaders will let the outside world believe. He should have been taken out many years ago!

