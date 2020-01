«Για να επανεκλεγεί ο Μπαράκ Ομπάμα θα ξεκινήσει έναν πόλεμο με το Ιράν» έγραφε στο twitter ο Τραμπ το 2011.

In order to get elected, @BarackObama will start a war with Iran.

«Μην αφήνετε τον Ομπάμα να παίξει το χαρτί του Ιράν με σκοπό να ξεκινήσει έναν πόλεμο ώστε να επανεκλεγεί. Προσέξτε Ρεπουμπλικάνοι!», έλεγε ο σημερινός πρόεδρος των ΗΠΑ σε άλλη ανάρτησή του το 2012.

Don't let Obama play the Iran card in order to start a war in order to get elected--be careful Republicans!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 22, 2012