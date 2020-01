«Πρέπει να θεωρήσουμε ότι η ενέργεια αυτή μας θέτει σε ντε φάκτο εμπόλεμη κατάσταση», δήλωσε δήμαρχος της Νέας Υόρκης Μπιλ ντε Μπλάζιο σε συνέντευξη Τύπου.

Ο δήμαρχος και η ηγεσία της αστυνομίας συγκάλεσαν αυτή τη συνέντευξη Τύπου την ώρα που το Ιράν απειλούσε να εκδικηθεί τις ΗΠΑ για τον θάνατο του Σουλεϊμανί.

New Yorkers might see increased NYPD presence at locations around the city, but there is NO specific and credible threat to New York City right now. https://t.co/bXyKn1zNRj

