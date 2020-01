Σε διάγγελμά του ο Ντόναλντ Τραμπ την Παρασκευή διαβεβαίωσε ότι δεν επιδιώκει «αλλαγή καθεστώτος» στην Τεχεράνη και τόνισε ότι έδωσε τη διαταγή στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις να σκοτώσουν τον Σουλεϊμανί για να «σταματήσει» το ξέσπασμα ενός πολέμου και «όχι να αρχίσει ένας».

Ο Σουλεϊμανί είχε «πάθος» να «σκοτώνει αθώους», είπε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος, πριν προειδοποιήσει τους «τρομοκράτες» που βάζουν στο στόχαστρο Αμερικανούς. «Θα σας βρούμε. Θα σας εξοντώσουμε. Θα προστατεύουμε πάντα τους διπλωμάτες μας, τους στρατιώτες μας, όλους τους Αμερικανούς και τους συμμάχους μας», τόνισε ο Τραμπ σε δηλώσεις του στο ιδιωτικό κλαμπ του στο Μαρ-α-Λάγκο (Φλόριντα), όπου κάνει διακοπές.

«Έχω βαθύ σεβασμό για τον ιρανικό λαό», συνέχισε και επέμεινε «δεν επιδιώκουμε αλλαγή καθεστώτος». Ωστόσο, διεμήνυσε ότι «είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε οποιαδήποτε δράση κριθεί απαραίτητη».

Η αμερικανική επιδρομή που έγινε το βράδυ της Πέμπτης στο διεθνές αεροδρόμιο της Βαγδάτης είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν ο υποστράτηγος Σουλεϊμανί, ο Αμπού Μάχντι αλ Μουχάντις, ο υπαρχηγός της συμμαχίας σιιτικών παραστρατιωτικών οργανώσεις Δυνάμεις Λαϊκής Κινητοποίησης (ΔΛΚ), καθώς και άλλοι τουλάχιστον έξι άνθρωποι.

#BREAKING: This is the moment when first AGM-114 #Hellfire air-to-surface missile launched from a #USAF MQ-9 Reaper drone hit the convoy carrying #IRGC-Quds Force commander, Qasem #Soleimani & #PMU commander, Abu-Mahdi al-Muhandis last night near #Baghdad's International Airport! https://t.co/wIrVSR1NBU pic.twitter.com/N8p2W5mBtS

— Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) January 3, 2020