Το Ιράν, που ορκίστηκε εκδίκηση, ύψωσε στον τρούλο του τζαμιού που βρίσκεται στην πόλη Jamkaran, τον ιερό χώρο των Σιιτών, προαναγγέλοντας ουσιαστικά ότι ετοιμάζεται για σκληρά αντίποινα.

Η έπαρση του λάβαρου είναι ένα είδος καλέσματος σε μάχες, αλλά και μια προειδοποίηση για τα όσα θα ακολουθήσουν.

First Time In The History, Red Flag Unfurled Over The Holy Dome Of Jamkarān Mosque, Qom Iran.

Red Flag: A Symbol Of Severe Battle To Come.#Qaseemsulaimani#قاسم_سليماني pic.twitter.com/B1mcePk4Ri

