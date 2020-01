«Αυτοί που αναφέρουν τον αριθμό 52 θα πρέπει επίσης να θυμούνται τον αριθμό 290. # IR655» είπε ο Ροχανί αναφερόμενος στην τραγωδία με το Airbus της πτήσης 655 της Iran Air που καταρρίφθηκε τον Ιούλιο του 1988 από αμερικανικό πλοίο πάνω από τον Κόλπο και στοίχισε τη ζωή 290 ανθρώπων.

Τριάντα και πλέον χρόνια μετά τα γεγονότα, αυτή η καταστροφή, για την οποία το Ιράν περιμένει ακόμη μια επίσημη συγγνώμη από τις Ηνωμένες Πολιτείες, συνεχίζει να στοιχειώνει τη συλλογική μνήμη του Ιράν, όπως και στις Ηνωμένες Πολιτείες η ομηρεία 52 διπλωματών τους επί 444 ημέρες στην αμερικανική πρεσβεία της Τεχεράνης το 1979.

Ότι οι ΗΠΑ θα ζήσουν «μαύρες μέρες» προειδοποίησε η κόρη του στρατηγού Κασέμ Σουλεϊμανί. Ενώπιον του τεράστιου πλήθους που έχει συγκεντρωθεί για την κηδεία του πατέρα της στο κέντρο της Τεχεράνης η Ζεϊνάμπ Σουλεϊμανί προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ θα ζήσουν «μαύρες ημέρες». «Παράφρονα Τραμπ, μην πιστεύεις ότι έχουν τελειώσει όλα τώρα που ο πατέρας μου έγινε μάρτυρας», τόνισε.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι δεν θα επιτρέψει στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, μία ημέρα μετά την ανακοίνωση της Τεχεράνης ότι θα εμπλουτίζει ουράνιο χωρίς να τηρεί κανέναν περιορισμό.

«Το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο» έγραψε στο Twitter ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος το 2018 απέσυρε τις ΗΠΑ από τη διεθνή συμφωνία του 2015 για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

IRAN WILL NEVER HAVE A NUCLEAR WEAPON!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2020