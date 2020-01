ΔΙΕΘΝΗ

Λόγω της παρουσίας του μεγάλου πλήθους στην πόλη του Κερμάν, οι Αρχές αποφάσισαν να αναβάλουν την ταφή του.

UPDATE

Report: General Soleimani’s burial ceremony in his hometown city of Kerman postponed due to enormous crowd. Millions of mourners have packed the city in southeastern Iran.#Iran #GeneralSoleimani pic.twitter.com/5YCSfCEkaU — Press TV (@PressTV) January 7, 2020

Η τραγωδία που οδήγησε στην αναβολή

Όπως μεταδίδει το Associated Press, με βάση πληροφορίες της ιρανικής τηλεόρασης, επικράτησε πανικός με αποτέλεσμα να ποδοπατηθούν εκατοντάδες άτομα που είχαν βρεθεί στην πόλη Κερμάν για το τελευταίο αντίο στον Σουλεϊμανί.

Οι αρχικές πληροφορίες έκαναν λόγο για 32 νεκρούς.

The death toll from a stampede in Kerman has risen to at least 40 people, with 213 others injured. https://t.co/bjtcJ0qleY — Al Jazeera News (@AJENews) January 7, 2020

«Δυστυχώς, 32 συμπατριώτες μας έχασαν την ζωή τους σε αυτό το στάδιο της πορείας του φερέτρου του Σουλεϊμανί», ανακοίνωσε στην κρατική τηλεόραση ο Πιρ Χοσέιν Κουλιβάντ, επικεφαλής της εθνικής υπηρεσίας εκτάκτων περιστατικών, προσθέτοντας ότι οι τραυματίες ανέρχονται σε 190.

Iran state TV revises casualty figures for stampede at funeral for general slain by US to 32 killed and 190 injured. — The Associated Press (@AP) January 7, 2020

Στο κέντρο της πόλης Κερμάν, της γενέτειρας του Ιρανού στρατηγού, ο οποίος επρόκειτο να ενταφιασθεί το απόγευμα, πυκνό πλήθος, όπως και τις δύο προηγούμενες ημέρες στην Τεχεράνη και στις άλλες ιρανικές πόλεις, είχε συρρεύσει για να ξεπροβοδίσει τον ισχυρό άνδρα του Ιράν..

BREAKING: Iran state TV says a stampede erupts at funeral procession for general slain in US airstrike, killing some mourners.

— The Associated Press (@AP) January 7, 2020

Την είδηση μετέδωσε και το πρακτορείο Isna επικαλούμενο τον επικεφαλής της επιτροπής που ρυθμίζει το τελετουργικό, Μεχντί Σανταφί.

Υπενθυμίζεται ότι ο στρατηγός Κασέμ Σουλεϊμανί δολοφονήθηκε με εντολή Τραμπ την περασμένη εβδομάδα στη Βαγδάτη.

Δείτε τις πρώτες εικόνες από το σημείο

Another video from Solleimani's funeral stampede, #Kerman #Iran

Sources claiming the death toll rises to 35. pic.twitter.com/Vrs6W947KA — Aleph ᴼⁿ ᴴⁱᵍʰ ᴬˡᵉʳᵗ 🕯️ א (@no_itsmyturn) January 7, 2020

Να σημειωθεί ότι η ημέρα της ταφής του Κασέμ Σουλεϊμανί έχει κηρυχθεί αργία στην Κερμάν.

Δείτε live εικόνα