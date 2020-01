ΔΙΕΘΝΗ

Το δικαστήριο έλαβε υπόψιν ως ελαφρυντικά το νεαρό της ηλικίας της, τη μετάνοια, το γεγονός ότι έχασε το ακαδημαϊκό έτος σπουδών, το λευκό ποινικό μητρώο και ότι έμεινε για αρκετούς μήνες μακριά από συγγενείς και φίλους λόγω τη υπόθεσης, αφού δεν επέστρεψε στη Βρετανία, σύμφωνα με το politis.com.cy.

Βρετανικά ΜΜΕ αναφέρουν πως η νεαρή θα γυρίσει στη χώρα την Τρίτη.

Ο δικηγόρος της 19χρονης ανέφερε πως η οικογένεια θα προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο προκειμένου να αποδείξει την αθωότητα της νεαρής, ενώ είναι έτοιμη και για προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

«Θα ασκήσουμε έφεση κατά της καταδίκης και θα πάμε την υπόθεση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Λέμε και θα υποστηρίξουμε ότι αυτό το νεαρό κορίτσι στερήθηκε τόσο την αξιοπρέπεια της όσο και τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματά της. Έχει διαγνωστεί με σοβαρό μετατραυματικό στρες και αυτή η υπόθεση έχει οδηγήσει στην επιδείνωση της ψυχικής της υγείας», είπε ο δικηγόρος της 19χρονης, Λιούις Πάουερ.

«Αυτή η υπόθεση έχει εκτενείς επιπτώσεις για γυναίκες που ταξιδεύουν στο εξωτερικό και έχει υπογραμμίσει την ανάγκη για κατάλληλη νομική εκπροσώπηση. Αυτή η νεαρή γυναίκα έχει επιδείξει τεράστια γενναιότητα, θάρρος και σθένος καταγγέλλοντας ό,τι συνέβη», συμπλήρωσε ο δικηγόρος.

Η Mirror φιλοξενεί μια πρώτη δήλωση της νεαρής, με την οποία ευχαριστεί όσους τη στήριξαν και ιδίως τους γονείς της. Η μητέρα της δηλώνει ανακουφισμένη, προσθέτοντας ότι η υποστήριξη του κόσμου, που ακουγόταν έξω από το δικαστήριο κατά την απαγγελία της ποινής, έκανε μεγάλη διαφορά για τις δυο τους.

Έξω από το δικαστήριο είχαν συγκεντρωθεί ακτιβίστριες οι οποίες κρατούσαν πανό που έγραφαν «I believe you», «Cyprus justice shame on you», ενώ φώναζαν συνθήματα όπως «blaming the victim, is a second rape».

Λίγο πριν από την απαγγελία της ποινής η 19χρονη είχε κάνει δήλωση στην εφημερίδα Sun, λέγοντας ότι φοβόταν μια ποινή φυλάκισης, «αλλά ξέρω ότι δεν έχω κάνει κάτι κακό και είμαι αποφασισμένη να συνεχίζω να αγωνίζομαι».

Δακρυσμένη η μητέρα της 19χρονης κατά την έξοδό της από το δικαστήριο, χαιρέτησε τον κόσμο που είχε συγκεντρωθεί για να στηρίξει την κόρη της.

Υπενθυμίζεται πως η νεαρή είχε υποστηρίξει ότι βιάστηκε ομαδικά στην Αγία Νάπα και βιντεοσκοπήθηκε. Το δικαστήριο έκρινε πως η καταγγελία ήταν ψευδής και την καταδίκασε.

Η 19χρονη είχε προβεί σε καταγγελία στην Αστυνομία στις 17 Ιουλίου για βιασμό της από τους Ισραηλινούς, με αποτέλεσμα επτά εξ αυτών να συλληφθούν.

Ωστόσο στη συνέχεια οι νεαροί αφέθηκαν ελεύθεροι και επέστρεψαν στη χώρα τους, όταν η κοπέλα έδωσε κατάθεση στις 27 Ιουλίου, στην οποία παραδέχθηκε ότι δεν υπέστη βιασμό.

Ικανοποιημένος ο Μπόρις Τζόνσον

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον εξέφρασε την ικανοποίησή του για την απόφαση δικαστηρίου στην Κύπρο.

Ο εκπρόσωπος του Τζόνσον είπε επίσης ότι η Βρετανία θα εργαστεί από κοινού με την Κύπρο και άλλες χώρες προκειμένου να διασφαλίσει ότι δεν θα επαναληφθεί στο μέλλον κάτι ανάλογο.

«Είχαμε πολλές ανησυχίες για τη δικαστική διαδικασία σε αυτή την υπόθεση και το δικαίωμα της γυναίκας σε μια δίκαιη δίκη και τις καταστήσαμε σαφείς στις κυπριακές αρχές», είπε ο εκπρόσωπος.

Νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών Ντόμινικ Ράαμπ εξέφρασε την ανακούφισή του που η Βρετανίδα θα μπορέσει να επιστρέψει στην Κύπρο ενώ, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, είπε πως δεν υπάρχει προσώρας σχέδιο για αλλαγή της ταξιδιωτικής σύστασης του Φόρεϊν Όφις για την Κύπρο.