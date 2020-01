Ο δίχρονος Τζόζεφ Ντούντεκ έχασε τη ζωή του από ασφυξία, πριν από τρία χρόνια, όταν συρταριέρα της σειράς Malm το καταπλάκωσε στο σπίτι του στην Καλιφόρνια, στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το έπιπλο ζυγίζει 32 κιλά και ανακλήθηκε ένα χρόνο αργότερα για λόγους ασφαλείας, όταν άλλα δύο παιδιά καταπλακώθηκαν από αντίστοιχο έπιπλο. Επρόκειτο για την μεγαλύτερη ανάκληση στα χρονικά της εταιρείας.

We're recalling MALM & other chests & dressers in the US. Recalled product types found here: https://t.co/o1Xcy1OCK9 pic.twitter.com/5MnztBNePd

— IKEA USA News (@IKEAUSANews) June 28, 2016