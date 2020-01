Οι αρχικές εκτιμήσεις έκαναν λόγο για 480 εκατομμύρια ζώα νεκρά στις πυρκαγιές που κατακαίνε την Αυστραλία από τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Τα τεράστια μέτωπα που ξέσπασαν στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας και ενισχύθηκαν τις τελευταίες μέρες αναθεώρησαν προς τα πάνω των αριθμό των νεκρών ζώων.

Οι οικολόγοι εκτιμούν ότι ο αριθμός των οικόσιτων ζώων, των κοάλα, των καγκουρό, των προβάτων και άλλων που έχουν χαθεί στη φωτιά ανέρχεται στο ένα δισεκατομμύριο!

Σύμφωνα με το Sydney News, τα 800 εκατομμύρια ζώα κάηκαν στην Νέα Νότια Ουαλία. Το 30% των κοάλα στην πολιτεία έχουν χαθεί, κυρίως γιατί δεν μπορούν να απομακρυνθούν γρήγορα από τις φλόγες. Στα Γαλάζια Όρη, δυτικά από το Σίδνεϊ, χάθηκε το 50% των προστατευόμενων εκτάσεων σε δύο μήνες.

Πιστεύεται ότι υπάρχουν είδη της χλωρίδας και της πανίδας που έχουν χαθεί για πάντα, ενώ δεκάδες άλλα είδη είναι ακόμη πιο κοντά στην εξαφάνιση.

Ο Κρις Ντίκμαν του Πανεπιστημίου του Σίδνεϊ, που έδωσε την αρχική εκτίμηση των 480 εκατομμυρίων νεκρών ζώων, λέει τώρα ότι ακόμα και ο αριθμός του ενός δισεκατομμυρίου μπορεί να είναι... εξίσου συντηρητικός!

Στις φωτιές έχουν χαθεί κατά κύριο λόγο θηλαστικά, όπως είναι τα καγκουρό και τα κοάλα, πουλιά και ερπετά, καθώς επίσης και οικόσιτα που δεν πρόλαβαν να σωθούν.

Τα ζώα που ζουν σε φάρμες, οι νυχτερίδες, οι βάτραχοι και τα έντομα, είναι όλα απαραίτητα για τη διατήρηση της ισορροπίας του οικοσυστήματος. Απεγνωσμένοι αγρότες προσπαθούν να σώσουν τα ζώα τους μεταφέροντάς τα στις παραλίες. Όσοι δεν τα κατάφεραν θάβουν τα καμένα ζώα τους σε ομαδικούς τάφους.

WARNING GRAPHIC. Sorry to share these images near Batlow, NSW. It’s completely heartbreaking. Worst thing I’ve seen. Story must be told. #AustraliaFires pic.twitter.com/E7jrgcuUiv

— ABCcameramatt (@ABCcameramatt) 5 Ιανουαρίου 2020