Δεκάδες χιλιάδες Ιρανοί έσπευσαν να χαιρετήσουν τον αξιωματικό που δολοφονήθηκε με εντολή του Ντόναλντ Τραμπ στη Βαγδάτη από αμερικανικά drone.

Η σορός του Σουλεϊμανί μεταφέρθηκε στην ιδιαίτερη πατρίδα του, στο Κερμάν για να ενταφιαστεί στο τμήμα των μαρτύρων.

Τουλάχιστον 56 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν ποδοπατήθηκαν ενώ 213 τραυματίστηκαν.

