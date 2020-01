Το αεροσκάφος έπιασε φωτιά και δεν υπάρχει καμία πιθανότητα για την ανεύρεση επιζώντων σύμφωνα με αξιωματούχους.

#BREAKING #Ukrainian Boeing 737 plane carrying 180 people crashes near Tehran airport moments after take-off. First movie from this crash. pic.twitter.com/5s2buYv7Vj

«Το αεροσκάφος έχει πάρει φωτιά (…). Στείλαμε συνεργεία [των υπηρεσιών έρευνας και διάσωσης] και (…) μπορεί να καταφέρουμε να σώσουμε κάποιους επιβάτες», είπε αρχικά από τη δική του πλευρά ο Πιρχουσεΐν Κουλιβάντ, επικεφαλής των υπηρεσιών πρώτων βοηθειών του Ιράν, στην κρατική τηλεόραση.

Τουλάχιστον δέκα ασθενοφόρα έχουν έσπευσαν στον τόπο του δυστυχήματος.

It didn't go far. Ukrainian #Boeing737 crashes right after take off from #Tehran. Eerie to watch its final movements on Flight Radar.

#PS752 #Ukraine #Iranhttps://t.co/uTVnDi1It5 pic.twitter.com/Pc8FLAu6E8

— Ejder Memis (@_sHx_) January 8, 2020