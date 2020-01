Βαλλιστικοί πύραυλοι έπληξαν τη βάση Αλ Άσαντ στην οποία υπάρχουν κατοικίες Αμερικανών στρατιωτών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν καταστραφεί στη βάση Αλ Άσαντ τρία στρατιωτικά ελικόπτερα και τρία στρατιωτικά οχήματα.

Η ιρανική κρατική τηλεόραση μεταδίδει ότι 80 «Αμερικανοί τρομοκράτες» σκοτώθηκαν στα πλήγματα με βαλλιστικούς πυραύλους των Φρουρών της Επανάστασης εναντίον βάσεων όπου είναι ανεπτυγμένες δυνάμεις των ΗΠΑ στο Ιράκ, επικαλούμενη αξιωματικούς του επίλεκτου σώματος αυτού των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων.

Να σημειωθεί ότι η ιρανική τηλεόραση επικαλείται πληροφορίες από πηγές της και διευκρινίζει ότι δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει εάν ισχύει ή όχι ο αριθμός των θυμάτων.

Έκανε λόγο για άλλους περίπου 200 τραυματίες.

Νωρίτερα, πηγές προσκείμενες στην κυβέρνηση των ΗΠΑ ανέφεραν ότι δεν υπήρχε ουδεμία πληροφορία για θύματα στα ιρανικά πυραυλικά πλήγματα, επισημαίνοντας ωστόσο ακόμη βρίσκονταν σε φάση αποτίμηση της κατάστασης.

Η ιρανική κρατική τηλεόραση διευκρίνισε ότι εκτοξεύθηκαν 15 βαλλιστικοί πύραυλοι εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων και αεροσκάφη και ελικόπτερα «υπέστησαν πολύ μεγάλες ζημιές».

Σημείωσε ακόμη, επικαλούμενη κυβερνητική πηγή, πως το Ιράν έχει στο στόχαστρο άλλες 100 αμερικανικές εγκαταστάσεις που σκοπεύει να πλήξει εάν οι ΗΠΑ ανταποδώσουν τα πλήγματα.

Αρχικά υπήρχε η σκέψη ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ να εξαγγείλει διάγγελμα για τα ιρανικά πλήγματα στις αμερικανικές βάσεις, ωστόσο ανέφερε μέσω Twitter ότι πρόκειται να κάνει δηλώσεις σχετικά με το Ιράν αργότερα σήμερα Τετάρτη. Πρόσθεσε ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις βρίσκονται ακόμα στη διαδικασία αποτίμησης.

All is well! Missiles launched from Iran at two military bases located in Iraq. Assessment of casualties & damages taking place now. So far, so good! We have the most powerful and well equipped military anywhere in the world, by far! I will be making a statement tomorrow morning.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 8, 2020