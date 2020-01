Ο Ιρανός καλλιτέχνης Μοχάμαντ Χασάν Φορουζανφάρ προχώρησε σε αυτή τη συμβολική κίνηση με αφορμή το tweet που είχε κάνει στις αρχές Ιανουαρίου ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ με το οποίο απειλούσε να βάλει στον στόχο, μεταξύ άλλων, και ιστορικά μνημεία του Ιράν στην περίπτωση που υλοποιήσει η ιρανική ηγεσία τον όρκο της να πάρει «βαριά εκδίκηση» για τον φόνο του Ιρανού υποστρατήγου Κασέμ Σουλεϊμανί με πύραυλο από αμερικανικό drone.

....targeted 52 Iranian sites (representing the 52 American hostages taken by Iran many years ago), some at a very high level & important to Iran & the Iranian culture, and those targets, and Iran itself, WILL BE HIT VERY FAST AND VERY HARD. The USA wants no more threats!

