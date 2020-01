Συνολικά 22 βαλλιστικοί πύραυλοι έπεσαν στην αεροπορική βάση Άιν Αλ Άσαντ στο δυτικό Ιράκ και στη βάση Αρμπίλ στο ιρακινό Κουρδιστάν, ως αντίποινα για το θάνατο του στρατηγού Κασέμ Σουλεϊμανί.

Η ιρανική «απάντηση» στις ΗΠΑ ήρθε μετά την κηδεία του Σουλεϊμανί στην Κεμάν, κατά τη διάρκεια της οποίας 56 άνθρωποι βρήκαν τραγικό θάνατο όταν ποδοπατήθηκαν από το πλήθος που είχε συγκεντρωθεί.

Η επιλογή της ώρας που εκτοξεύτηκαν οι βαλλιστικοί πύραυλοι δεν ήταν τυχαία (01:45) και αυτό διότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε την ίδια ώρα την οποία την περασμένη Παρασκευή σκοτώθηκε ο Σουλεϊμανί από βομβαρδισμό drone κοντά στο αεροδρόμιο της Βαγδάτης.

Σύμφωνα με ιρανικά ΜΜΕ, σκοτώθηκαν 80 Αμερικανοί στρατιώτες, γεγονός που οι ΗΠΑ δεν επιβεβαιώνουν.

Το Ιράκ ανακοίνωσε ότι είχε ενημερωθεί από το Ιράν ότι θα πραγματοποιήσει επιδρομές στο έδαφός του, σημειώνοντας ότι σχεδόν ταυτοχρόνως οι Αμερικανοί τηλεφώνησαν για να αναφέρουν ότι δεχόντουσαν επίθεση.

«Σήμερα μετά τα μεσάνυχτα, δεχθήκαμε επίσημο προφορικό μήνυμα από την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν το οποίο έλεγε ότι τα αντίποινα για τη δολοφονία του μάρτυρα Κασέμ Σουλεϊμανί άρχιζαν ή θα άρχιζαν εντός ολίγου και ότι τα πλήγματα θα περιοριστούν σε ζώνες στις οποίες υπάρχει παρουσία του αμερικανικού στρατού στο Ιράκ χωρίς περισσότερες λεπτομέρειες για τις τοποθεσίες», ανακοίνωσε το γραφείο του υπό παραίτηση πρωθυπουργού του Ιράκ Άντελ Άμπντελ Μάχντι.

«Σχεδόν την ίδια στιγμή, οι Αμερικανοί μας τηλεφώνησαν ενώ οι πύραυλοι έπεφταν στους αμερικανικούς τομείς των βάσεων του Άιν αλ Άσαντ και του Αρμπίλ», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Ο πρόεδρος του Ιράν, Χασάν Ροχανί, προειδοποίησε τις ΗΠΑ ότι η Ουάσινγκτον ίσως να «έκοψε το χέρι» του στρατηγού Κασέμ Σουλεϊμανί, όμως σε απάντηση θα κοπεί το «πόδι» των Αμερικανών στην περιοχή.

Παράλληλα, ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, χαρακτήρισε πετυχημένη την επίθεση και σχολίασε πως ήταν ένα «χαστούκι στο πρόσωπο» για τις ΗΠΑ.

Κάλεσε τα αμερικανικά στρατεύματα να αποχωρήσουν από την περιοχή και τόνισε πως «η στρατιωτική δράση όπως αυτή δεν επαρκεί. Το σημαντικό είναι να τερματιστεί η φθοροποιός παρουσία της Αμερικής στην περιοχή».

Ο Χαμενεΐ είπε πως η ιρανική επανάσταση είναι ακόμα ζωντανή και ισχυρίστηκε πως εχθροί του Ιράν είναι οι ΗΠΑ, το Ισραήλ και το «αλαζονικό σύστημα».

Ισχυρίστηκε πως οι ΗΠΑ επιχειρούν την απομάκρυνση της Χεζμπολάχ για να βοηθήσουν το Ισραήλ που «δρα ως τα χέρια και τα μάτια του Λιβάνου».

«Η αποτίμηση των ζημιών και των θυμάτων είναι σε εξέλιξη. Μέχρι στιγμής όλα είναι καλά!», έγραψε στο Twitter ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας ότι την Τετάρτη το απόγευμα θα κάνει δηλώσεις.

«Δεν αποζητούμε την κλιμάκωση ή τον πόλεμο», διαβεβαίωσε και ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Μοχαμάντ Τζαβάντ Ζαρίφ, εξηγώντας ότι τα «αναλογικά» αντίποινα της νύχτας «ολοκληρώθηκαν».

Σύμφωνα με τον ειδικό στις ένοπλες, σιιτικές οργανώσεις Φίλιπ Σμάιθ, «οι βαλλιστικοί πύραυλοι που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν εναντίον αμερικανικών στόχων σηματοδοτούν μια νέα φάση».

All is well! Missiles launched from Iran at two military bases located in Iraq. Assessment of casualties & damages taking place now. So far, so good! We have the most powerful and well equipped military anywhere in the world, by far! I will be making a statement tomorrow morning.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 Ιανουαρίου 2020