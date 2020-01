Ο Αμερικανός πρόεδρος διεμήνυσε προς την Τεχεράνη ότι η ανοχή στις «τρομοκρατικές» ενέργειες έχει τελειώσει, όμως εμφανίστηκε συγκρατημένος για την απάντηση των ΗΠΑ στις επιθέσεις και προειδοποίησε ότι δεν θα επιτραπεί ποτέ στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά.

«Συνεχίζουμε να αξιολογούμε την απάντησή μας» στην ιρανική επίθεση, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Προς το παρόν, όμως, περιορίστηκε να ανακοινώσει πρόσθετες οικονομικές κυρώσεις «μέχρι το Ιράν να αλλάξει συμπεριφορά».

Εκτίμησε δε ότι «το Ιράν φαίνεται να υποχωρεί», χωρίς να δώσει περαιτέρω εξηγήσεις.

President Trump: "Iran appears to be standing down, which is a good thing for all parties concerned, and a very good thing for the world." https://t.co/908Di9e0Ba pic.twitter.com/gWdgWsLZnY

Παρόλα αυτά, ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξήρε την δύναμη της πολεμικής μηχανής των ΗΠΑ, πρόσθεσε όμως ότι «δεν θέλουμε να τη χρησιμοποίησουμε» και τη χαρακτήρισε «τον καλύτερο αποτρεπτικό παράγοντα».

“Our missiles are big, powerful, accurate, lethal and fast”

US President Donald Trump says “we do not want to use it. American strength, both military and economic is the best deterrent”, in response to the Iran missile attackhttps://t.co/VxgNatbODm pic.twitter.com/LmdREWy1cI

— BBC News (World) (@BBCWorld) January 8, 2020