Σύμφωνα με όσα ανέφεραν πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας στο Γαλλικό Πρακτορείο, η πράσινη ζώνη είναι αυστηρά φυλασσόμενη και οχυρωμένη περιοχή όπου στεγάζονται οι ξένες πρεσβείες και κυβερνητικά κτίρια, μεταξύ άλλων η αμερικανική πρεσβεία.

We broke this news as it happened with @BretBaier on Fox News Reporting

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν στο Reuters ότι ακούστηκαν δύο ηχηρές εκρήξεις και σειρήνες στην ιρακινή πρωτεύουσα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του στρατού του Ιράκ, «δύο ρουκέτες Κατιούσα έπληξαν την πράσινη ζώνη, χωρίς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός. Θα ακολουθήσουν περισσότερες λεπτομέρειες.

Ιρακινές αστυνομικές πηγές ανέφεραν στο Reuters πως οι ρουκέτες προκάλεσαν φωτιά μέσα στην Πράσινη Ζώνη και τουλάχιστον μία από τις ρουκέτες έπεσε 100 μέτρα μακριά από την αμερικανική πρεσβεία.

Γράφημα: CNN

Πρόκειται για την τρίτη επίθεση στην ίδια περιοχή μετά τη δολοφονία του Ιρανού διοικητή Κασέμ Σουλεϊμανί σε αμερικανική αεροπορική επιδρομή πριν από πέντε μέρες στην ιρακινή πρωτεύουσα.

Πάντως ο ανταποκριτής του Skynews στο Ιράκ τονίζει ότι το χτύπημα δεν είναι σίγουρο ότι προέρχεται από το Ιράν, αφού υπάρχουν πολλοί που είναι κατά των ΗΠΑ στην περιοχή και θέλουν να πάρουν εκδίκηση για το θάνατο του Σουλεϊμανί, όπως είναι η πολιτοφυλακή που βρίσκεται στην περιοχή.

Two rockets have been fired into the Green Zone in Baghdad, Iraq causing sirens to go off at the US Embassy.

Our Middle East Correspondent @Stone_SkyNews says there is no suggestion that they are from Iran.

Read the latest here: https://t.co/KycdXHNE3l pic.twitter.com/PWAKa9tggP

— Sky News (@SkyNews) January 8, 2020