Σύμφωνα με δημοσκόπηση της Morning Consult για λογαριασμό της Politico, που διενεργήθηκε στις 4 και 5 Ιανουαρίου -μετά τη δολοφονία Σουλεϊμανί αλλά πριν από τα πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις στο Ιράκ από την Τεχεράνη- μόλις το 28% των ερωτηθέντων μπόρεσαν να εντοπίσουν το Ιράν σε χάρτη που απεικόνιζε μόνο την Ευρώπη, την Μέση Ανατολή και ένα μέρος της Αφρικής.

Can you locate Iran? Just 28% of registered voters can.

Still, a 47% plurality support the airstrike that killed Gen. Qassem Soleimani, @jpiacenza writes. https://t.co/PABjSrybnl pic.twitter.com/k6rNfuryiD

