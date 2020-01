Την αποκάλυψη έκανε το περιοδικό Newsweek επικαλούμενο πληροφορίες από ένα αξιωματούχο του Πενταγώνου, ένα υψηλόβαθμο αξιωματούχο των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών και έναν Ιρακινό αξιωματούχο.

Σύμφωνα με τις πληφορορίες αυτές, το αεροπλάνο εκτιμάται ότι χτυπήθηκε λίγα λεπτά μετά την απογείωσή του από ένα ρωσικής κατασκευής πύραυλο τύπου Tor-M1, πιθανότατα κατά λάθος.

Η αντιαεροπορική άμυνα του Ιράν βρισκόταν τις στιγμές εκείνες σε εγρήγορση, λόγω της πυραυλικής επίθεσης που είχε εξαπολύσει νωρίτερα η Τεχεράνη κατά αμερικανικών βάσεων στο Ιράκ.

Η κεντρική διοίκηση των αμερικανικών στρατιωτικων δυνάμεων και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ αρνήθηκαν να σχολιάσουν.

BREAKING: U.S. officials are confident Iran shot down a Ukrainian jetliner in the hours after the Iranian missile attack on U.S. targets, CBS News has learned. 176 people were killed, including at least 63 Canadians. https://t.co/QEPCgFZkf9 pic.twitter.com/91fVEH62ae

Εντούτοις, και το Reuters μετέδωσε ότι οι ΗΠΑ εξετάζουν τις αντικρουόμενες θεωρίες που έχουν διατυπωθεί για τη συντριβή, συμπεριλαμβανομένης και της πιθανότητας να οφείλεται η τραγωδία σε σκόπιμο πυραυλικό πλήγμα ή σε ατύχημα.

Σύμφωνα με κυβερνητικούς αξιωματούχους, που επικαλούνται δορυφορικά δεδομένα, η Ουάσινγκτον πιστεύει ότι το αεροσκάφος καταρρίφθηκε από ιρανικό πύραυλο.

Ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι η συντριβή του ουκρανικού αεροσκάφους ενδέχεται να οφείλεται σε σφάλμα, προσθέτοντας ότι έχει ένα «φοβερό αίσθημα», χωρίς, εντούτοις, να παρουσιάζει κάποια απόδειξη.

«Κάποιος θα μπορούσε να έχει κάνει κάποιο λάθος» είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, επισημαίνοντας ότι έχει υποψίες σχετικά με το δυστύχημα, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Αλλά και ο πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν Τριντό δήλωσε ότι «έχουμε πληροφορίες από πολλές πηγές, κυρίως από τους συμμάχους μας και τις δικές μας υπηρεσίες» σύμφωνα με τις οποίες «το αεροπλάνο καταρρίφθηκε από ιρανικό πύραυλο εδάφους-αέρος. Μάλλον δεν έγινε σκόπιμα».

"The plane was shot down by an Iranian surface-to-air missile, this may well have been unintentional"

Canadian PM Justin Trudeau calls for a "thorough investigation" into crash of Ukrainian plane near Tehran killing 176 people, including 63 Canadianshttps://t.co/LuXBhmYD8X pic.twitter.com/1ed5TfCa8D

