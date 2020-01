Τον Δεκέμβριο, ομοσπονδιακό δικαστήριο μπλόκαρε τη χρήση αυτών των κονδυλίων, που προορίζονταν για την ανέγερση τείχους μήκους 8000 χλμ. στα σύνορα της χώρας με το Μεξικό, με το κριτήριο ότι η κήρυξη από τον Τραμπ της κατάστασης έκτακτης ανάγκης στα νότια σύνορα των ΗΠΑ τον περασμένο Φεβρουάριο είναι παράνομη.

Έπειτα από επείγουσα προσφυγή της αμερικανικής κυβέρνησης, εφετείο της Νέας Ορλεάνης ανέστειλε την Πέμπτη την ισχύ της εν αναμονή της εξέτασης της υπόθεσης επί της ουσίας,

«Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ μπλόκαρε πρόσφατα μια ανάλογη απόφαση που ελήφθη από ένα άλλο δικαστήριο» εξήγησε το δικαστήριο, αναφερόμενο στην απόφαση που είχε λάβει τον Ιούλιο το πλέον υψηλόβαθμο δικαστικό ίδρυμα της χώρας, το οποίο έχει ήδη επιτρέψει τη χρήση στρατιωτικών κονδυλίων 2,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την κατασκευή τμήματος του τείχους.

Η δικαιοσύνη «μας έδωσε το πράσινο φως για να ξεκινήσουμε ένα από τα σημαντικότερα τμήματα του τείχους, που είναι απολύτως απαραίτητο για τα νότια σύνορα» έγραψε περιχαρής ο Ντόναλντ Τραμπ σε ένα tweet.

«Ολόκληρο το τείχος βρίσκεται πλέον υπό κατασκευή ή είναι έτοιμο να ξεκινήσει» διαβεβαίωσε ο δισεκατομμυριούχος, που ελπίζει σε μια δεύτερη θητεία στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου του 2020.

Breaking News: The Fifth Circuit Court of Appeals just reversed a lower court decision & gave us the go ahead to build one of the largest sections of the desperately needed Southern Border Wall, Four Billion Dollars. Entire Wall is under construction or getting ready to start!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 9, 2020