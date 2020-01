Η γυναίκα αποφάσισε να μιλήσει μετά το πρόσφατο περιστατικό με την καταγγελία Βρετανίδας για βιασμό από 12 Ισραηλινούς στην Αγία Νάπα.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η γυναίκα η οποία εμφανίστηκε στην εκπομπή με το ψευδώνυμο «Σόφι», το περιστατικό συνέβη πριν δύο χρόνια στην Αγία Νάπα και βιάστηκε από ένα Σκωτσέζο σ’ ένα πάρτι.

Όπως ανέφερε ο άνδρας της έφερε ένα αλκοολούχο ποτό και στη συνέχεια την απομόνωσε, ενώ δεν είχε 100% τις αισθήσεις της και δεν καταλάβαινε πού βρίσκεται και τι ακριβώς συμβαίνει, ενώ το τελευταίο πράγμα που θυμάται είναι να νιώθει ότι της έκανε κάτι, και στη συνέχεια έχασε τις αισθήσεις της εντελώς.

Όπως είπε δεν ήξερε ακριβώς την νομοθεσία στην Αγία Νάπα και δεν κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία.

Αποφάσισε να το κάνει όταν επέστρεψε στην πατρίδα της, ωστόσο η αστυνομία την αποθάρρυνε, λέγοντας της ότι θα ήταν πολύ δύσκολο να βρει τον άνδρα και αποφάσισε να μην προβεί σε κάποια περεταίρω ενέργεια.

Όπως υποστήριξε «μου είπαν ότι θα χρειαστούν τεστ για να δουν, εάν με νάρκωσαν αλλά τελικά δεν έγιναν τεστ».

Ακόμα ανέφερε ότι οι αστυνομικοί χρησιμοποίησαν «απαξιωτικούς» χαρακτηρισμούς από την αρχή και της τόνισαν ότι θα έπρεπε να έχει πάει στην κυπριακή αστυνομία, ενώ σε ερώτηση της εάν θα μπορούσε να διατηρήσει την ανωνυμία της, της απάντησαν ότι δεν ήξεραν.

Αργότερα πήγε σε μία κλινική όπου πάρθηκαν δείγματα ως πειστήρια για το βιασμό ένα ήθελε να τα χρησιμοποιήσει στο μέλλον, αλλά δεν προχώρησε σε κάποια παραπάνω ενέργεια.

Ακόμα υποστήριξε ότι περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης είναι «σαν κουλτούρα εκεί».

«Είναι σαν οι άνδρες να έχουν το δικαίωμα ν’ αγγίζουν τις γυναίκες, νεαρές γυναίκες. Είναι σαν κουλτούρα εκεί».

«Υπάρχουν οδηγοί ταξί που προσφέρουν διαδρομές χωρίς αντίτιμο σε μπαρ, μόνο για κορίτσια. Οι φίλες μου είχαν πάρει μία από αυτές τις διαδρομές ένα βράδυ και την επόμενη μέρα εμφανίστηκε ο οδηγός χωρίς ενημέρωση και με άγγιξε το στήθος».

'I was in and out of consciousness and eventually passed out’

‘Sophie’ says she was raped on holiday in Ayia Napa after her drink was spiked at a beach party.

It comes after a 19-year-old British woman was sentenced for making a false rape claim in Cyprus. pic.twitter.com/xs7P3m5vq3

— Victoria Derbyshire (@VictoriaLIVE) January 10, 2020