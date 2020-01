Μιλώντας σε υποστηρικτές του στο Οχάιο, χθες Πέμπτη, ο Τραμπ ανέφερε:

«Θα σας πω για το Νόμπελ Ειρήνης. Θα σας πω γι΄ αυτό. Έκανα μία συμφωνία, έσωσα μία χώρα και τώρα ο ηγέτης αυτής της χώρας λαμβάνει το Νόμπελ Ειρήνης για τη διάσωση αυτής της χώρας. Αναρωτήθηκα: 'Μήπως είχα εγώ κάτι να κάνω με αυτό;' Ναι, αλλά, ξέρετε, έτσι είναι τα πράγματα. Αυτό που έχει σημασία, εξ όσων γνωρίζουμε, είναι ότι απέτρεψα ένα μεγάλο πόλεμο, ή δύο από αυτούς».

Trump is whining about not being awarded a Nobel Peace Prize: “I made a deal, I saved the country, I saved a big war, I’ve saved a couple of them”. #ToledoRally pic.twitter.com/8hO13ae2FK

— Max Howroute▫️ (@howroute) January 10, 2020