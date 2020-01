Έπειτα από την παραδοχή από την Τεχεράνη ότι ο στρατός της κατέρριψε από λάθος το ουκρανικό Boeing σκοτώνοντας και τους 176 επιβαίνοντες σε αυτό.

Μια ομάδα ιρανών διαδηλωτών ζήτησε την παραίτηση του ανώτατου ηγέτη του Ιράν αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ

«Ηγέτη Χαμενεϊ παραιτήσου, παραιτήσου», φαίνεται να φωνάζουν εκατοντάδες άνθρωποι σε βίντεο που ανέβηκαν στο Twitter μπροστά από το πανεπιστήμιο της Τεχεράνης Amir Kabir.

Το Reuters πάντως δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει την αξιοπιστία του οπτικού υλικού.

The so called supreme leader of #Iran should not only resign, but should be prosecuted for all the war crimes committed by the islamic Republic regime. #FlightPS752

— Babak (@Babakkey) 11 Ιανουαρίου 2020