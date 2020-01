Το περιστατικό συνέβη σε πολυκατοικία στην Αουρόρα και ο ένοπλος πυροβόλησε τρεις ανήλικους και δύο ενηλίκους που έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου της αστυνομίας Μάθιου Λονγκσόουρ, οι αρχές πιστεύουν ότι οι πυροβολισμοί ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια ενός πάρτι.

Οι αρχές ψάχνουν τουλάχιστον έναν ύποπτο, έναν άντρα αγνώστων λοιπών στοιχείων που φορούσε ένα κίτρινο φούτερ με κουκούλα.

Η Αουρόρα βρίσκεται περίπου 16 χιλιόμετρα από το Denver.

#APDAlert (1/2)

Officers are on scene near Iliff/Buckley where multiple people have been shot.

All parties have been transported to the hospital and are receiving treatment.

5 total victims (3 juveniles, 2 adults), all in serious condition but expected to survive. pic.twitter.com/VorzS5Y5dz

— Aurora Police Dept (@AuroraPD) January 12, 2020