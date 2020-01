Το μήνυμα ανέφερε επίσης ότι δεν υπάρχει εκπομπή ακτινοβολίας και ότι δεν χρειάζεται να ληφθούν προστατευτικά μέτρα.

Μια ώρα αργότερα και αφού είχε γίνει...χαμός, εστάλη νέο μήνυμα από την Πυρηνική Υπηρεσία του Καναδά που έλεγε ότι το sms ήταν λάθος και ότι δεν υπήρχε επεισόδιο.

We’ve been advised there was no emergency at Pickering Nuclear this morning and the province-wide alert message was sent in error. I know many @CityOfToronto residents - especially those who live near Pickering - were unnecessarily alarmed by this alert.

— John Tory (@JohnTory) January 12, 2020