ΔΙΕΘΝΗ

Όπως μεταδίδουν ισπανικά μέσα, μεταξύ αυτών η El Mundo και το El Periodico, τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του ως συνέπεια της έκρηξης.

Η εφημερίδα La Vanguardia έγραψε στον ιστότοπό της ότι ο άνθρωπος σκοτώθηκε, αφού κατέρρευσε κτίριο, ως αποτέλεσμα του ωστικού κύματος που προκάλεσε η έκρηξη.

Η ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε λίγα λεπτά πριν από τις 19:00 (τοπική ώρα), σε συγκρότημα πετροχημικών εργοστασίων στην Ταραγόνα.

Μετά την έκρηξη, εκδηλώθηκε φωτιά που ήταν ορατή από απόσταση πολλών χιλιομέτρων.

Breaking: Multiple injuries reported after an explosion at a chemical factory in Tarragona, Spain. pic.twitter.com/ImEfaETQxq — PM Breaking News (@PMBreakingNews) January 14, 2020

Η υπηρεσία πολιτικής προστασίας της Καταλονίας αντιμετωπίζει το συμβάν ως «χημικό ατύχημα» και κάλεσε τους κατοίκους που διαμένουν κοντά στην περιοχή (περίπου 800.000) να παραμείνουν μέσα στα σπίτια τους μέχρι να γίνει γνωστή η έκταση του χημικού ατυχήματος.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και τουλάχιστον δέκα πυροσβεστικά οχήματα για να καταπολεμήσουν την πυρκαγιά.

Ethylene oxid explosion in the IQA (IQOXE) in la Canonja (Tarragona, Catalonia.

No toxic gasses emitted but the gas is really flammable so it's recommended to remain indoors until the smoke settles down. pic.twitter.com/rL0jrOXI3q — Mar Cort Pedrola (@marcort97) January 14, 2020

Petrochemical plant at Tarragona, in Catalonia, explodes and burns. 3 roads have been closed, trains are interrupted, and the population is summoned by the authorities to stay awaypic.twitter.com/xZZbPIeOSk — Alfons López Tena (@alfonslopeztena) January 14, 2020