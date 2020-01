Η πτήση 89 της Delta Air Lines που είχε απογειωθεί από το Διεθνές Αεροδρόμιο του Λος Άντζελες αντιμετώπισε έκτακτη ανάγκη και επέστρεψε στο αεροδρόμιο χωρίς περαιτέρω προβλήματα.

Εντούτοις, τα καύσιμα που απορρίφθηκαν για λόγους ασφαλείας κατέληξαν στο δημοτικό σχολείο, περίπου 24 χιλιόμετρα ανατολικά του Λος Άντζελες.

Η αστυνομία δεν εξέδωσε διαταγή εκκένωσης της περιοχής.

UPDATE*** Patient count updated to 17 children, 9 adults. All minor injuries w/ no transports to local hospital from school. There are no evacuation orders for the immediate area. Substance was confirmed JET FUEL.

Refer to school regarding plans for child pick-up. #LACoFD

— L.A. County Fire Department (@LACoFDPIO) January 14, 2020