Σύμφωνα με τους αξιωματούχους, η ένταση του ανεμοστρόβιλου που έφτασε τα 90 μίλια την ώρα.

Αποτέλεσμα αυτού ήταν ένα τροχόσπιτο να εκτιναχθεί από τη θέση του, ενώ και αρκετά αυτοκίνητα ανασηκώθηκαν και έπεσαν πάνω σε άλλα, σε κάποια μάλιστα έσπασαν και τα παράθυρα.

Το περιστατικό συνέβη τη Δευτέρα στο πάρκινγκ του λυκείου Λόρις στην Νότια Καρολίνα και όπως ανέφερε ο αρχηγός της αστυνομίας του Λόρις, 72 αυτοκίνητα υπέστησαν υλικές ζημιές και όπως είπε εάν το φαινόμενο διαρκούσε μερικά λεπτά ακόμα τα πράγματα θα ήταν χειρότερα.

It appears a tornado touched down at Loris High School around 12:45pm this afternoon. No reports of injuries but there was significant damage to cars in the parking lot. Photos via Johnny Lee. #scwx #ncwx pic.twitter.com/SqCaMx6Pf9

— Ed Piotrowski (@EdPiotrowski) 13 Ιανουαρίου 2020