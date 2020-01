Το βίντεο δόθηκε στη δημοσιότητα από το Κρεμλίνο στο πλαίσιο της συμπλήρωσης 20 χρόνων του Βλαντίμιρ Πούτιν στην εξουσία.

Στο σπάνιο αυτό στιγμιότυπο από το Σότσι τον Απρίλιο του 2008, διακρίνονται ο Ρώσος πρόεδρος και ο τότε ομόλογος του Τζωρτζ Μπους να χορεύουν ξέγνοιαστοι, ενώ στο τέλος, ο Βλαντίμιρ Πούτιν δίνει χειροφίλημα στην παρτενέρ του.

Στη συνέχεια κάθονται στο τραπέζι για να φάνε, όπου έχουν θερμή συνομιλία και χειραψία, ενώ γελάνε κιόλας.

#tbt - #Putin dancing in Sochi together with then US President George W. Bush in April 2008

As part of a project marking Russian President Vladimir Putin’s 20 years in power, the Kremlin has released selected archive footage of the Russian leader: https://t.co/xCqnEOtLhi pic.twitter.com/G0rsRYzSX6

— Ruptly (@Ruptly) January 16, 2020