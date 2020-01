Η αστυνομία ενημερώθηκε περίπου στις 12:45 τοπική ώρα μετά από ισχυρισμούς ενός άνδρα ότι έχει στην κατοχή του εκρηκτικό μηχανισμό.

Στη συνέχεια η αστυνομία ανέφερε ότι συνέλαβε έναν άντρα ως ύποπτο για το συμβάν, ενώ στην περιοχή έχουν φτάσει πυροτεχνουργοί προκειμένου ν’ απενεργοποιήσουν τη βόμβα και να ελέγξουν «ένα επικίνδυνο πακέτο».

Ακόμα οι κάτοικοι στη συνοικία Ντάνκινφιλντ, ενημερώθηκαν να παραμείνουν στα σπίτια και στα καταστήματα τους και να μείνουν μακριά από πόρτες και παράθυρα.

WATCH: We're at the scene on Birch Lane in Dukinfield, where there remains a heavy police presence amid an ongoing incident.

Full story:https://t.co/kZYIek2IFy#Dukinfield #Tameside pic.twitter.com/rAmMUrhhFu

— Tameside Reporter (@newsintameside) January 16, 2020