Σύμφωνα με την Daily Mail, ο Shifa al-Nima εντοπίστηκε σε ακίνητο στη Μοσούλη από τις ιρακινές δυνάμεις ασφαλείας.

Ο ηγέτης του ISIS, ο οποίος θεωρείται από την ιρακινή αστυνομία ως ένας από τους επικεφαλής της τζιχαντιστικής οργάνωσης και είναι γνωστός σε όλο τον κόσμο ως «Jabba the Hut», πιστεύεται ότι ήταν πίσω από τη σφαγή, τις εκτελέσεις και την υποδούλωση πολλών ανθρώπων και ότι διέταξε την καταστροφή των μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς στη Μοσούλη.

Φωτογραφίες που είδαν το φως της δημοσιότητας, δείχνουν τον πνευματικό ηγέτη να βρίσκεται στην καρότσα ενός φορτηγού, καθώς ήταν πολύ βαρύς για να μεταφερθεί με περιπολικό ή άλλα μέσω των αρχών.

ISIS mufti (their top religious authority for issuing religious rulings) Shifa al-Nima is arrested (yes, this is actually how large he was). He was so overweight, maybe from remaining sedantry in his hiding place, that he had to be taken by police in the back of a pick up truck pic.twitter.com/qbmQO1s5cr

