Η Γκρέτα Τούνμπεργκ επέστρεψε δυναμικά από τις διακοπές της, καθώς μαζί μ’ ένα πλήθος τουλάχιστον 10.000 ανθρώπων διαδήλωσαν την Παρασκευή στη Λωζάνη της Ελβετίας, προτού πολλοί εξ αυτών μεταβούν στο Νταβός την επόμενη εβδομάδα για να ζητήσουν από τους ηγέτες των επιχειρήσεων και της πολιτικής να δώσουν μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής.

Η νεαρή Σουηδέζα, που ξεκίνησε το κίνημα «#FridaysforFuture», κατήγγειλε την απουσία κυβερνητικών δράσεων με στόχο τη μείωση των εκπομπών αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, προτού είναι πολύ αργά.

«Διανύουμε ήδη μια καινούργια χρονιά και έχουμε εισέλθει σε μια νέα δεκαετία και μέχρι στιγμής, κατά τη διάρκεια αυτής της δεκαετίας, δεν έχουμε δει καμία ένδειξη μιας επερχόμενης πραγματικής δράσης για το κλίμα και αυτό πρέπει να αλλάξει» σημείωσε η Τόυνμπεργκ σε μια ομιλία που εκφώνησε στη Λωζάνη.

«Προς τους ηγέτες της διεθνούς κοινότητας και τους κυβερνώντες, θα ήθελα να πω ότι δεν έχετε δει ακόμη τίποτα. Δεν έχετε ακούσει την τελευταία μας κουβέντα, μπορούμε να σας διαβεβαιώσουμε για αυτό. Και αυτό είναι το μήνυμα που θα φέρουμε στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός την επόμενη εβδομάδα».

Greta Thunberg tells world leaders "You haven't seen anything yet" pic.twitter.com/Td6lArlqSQ

— The Sun (@TheSun) January 17, 2020