ΔΙΕΘΝΗ

Την κατάπαυση του πυρός στη Λιβύη αποφάσισαν οι συμμετέχοντες στη Διάσκεψη του Βερολίνου, σχετικά με τη Λιβύη. Αρμοδίως αναμένεται να ενημερωθούν Σάρατζ και Χάφταρ.

Οι αντίπαλες πλευρές της σύγκρουσης στη Λιβύη και οι διεθνείς υποστηρικτές τους συμφώνησαν ότι το εμπάργκο όπλων πρέπει να τηρηθεί και να ενισχυθεί ώστε να επιτευχθεί διαρκής κατάπαυση του πυρός επί του εδάφους, δήλωσε η καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ.

Η καγκελάριος, δήλωσε ακόμα ότι οι συμμετέχοντες, συμφώνησαν συγκεκριμένα βήματα προς την κατεύθυνση μιας πολιτικής επίλυσης της κρίσης. Το βασικό ζητούμενο είναι η κατάπαυση του πυρός, εξήγησε και πρόσθεσε ότι το πώς αυτή θα διατηρηθεί, εφόσον επιτευχθεί, θα είναι αντικείμενο μελλοντικών διαδικασιών. Σε αυτές τις διαδικασίες θα συμμετάσχουν και χώρες οι οποίες δεν έλαβαν μέρος στην σημερινή σύνοδο, διευκρίνισε ο γερμανός υπουργός Εξωτερικών Χάικο Μάας.

«Μπορούμε να πούμε ότι όλοι συμφώνησαν ότι θέλουμε να σεβαστούμε το εμπάργκο όπλων», δήλωσε η 'Αγγελα Μέρκελ και πρόσθεσε ότι στο ίδιο πλαίσιο συμφωνήθηκε ακόμη ότι δεν μπορεί να υπάρξει στρατιωτική λύση στην κρίση της Λιβύης και ότι κάτι τέτοιο απλώς θα επιδείνωνε την ανθρωπιστική κατάσταση στη χώρα. Η καγκελάριος μίλησε ακόμη για μια νέα πολιτική προσπάθεια και για μια ώθηση στην στήριξη των προσπαθειών των Ηνωμένων Εθνών.

Επιτροπή Παρακολούθησης της συμφωνίας (Follow up Committee)

Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Χάικο Μάας αναφέρθηκε στην σύσταση Επιτροπής Παρακολούθησης των συμφωνηθέντων, η οποία, όπως είπε, θα διασφαλίσει την υλοποίηση των σημερινών αποφάσεων και θα συνοδεύει τις περαιτέρω εργασίες του ειδικού απεσταλμένου του ΓΓ του ΟΗΕ Γασάν Σαλαμέ και της Αποστολής των Ηνωμένων Εθνών για την Στήριξη της Λιβύης (UNSMIL).

«Η Επιτροπή θα καθοδηγείται από τα Ηνωμένα Έθνη, θα ξεκινήσει τις εργασίες της ήδη στις αρχές Φεβρουαρίου και χώρες οι οποίες δεν εκπροσωπούνταν εδώ θα προσκληθούν να συμμετάσχουν σε αυτή την διαδικασία και στις τέσσερις ομάδες εργασίας που σχεδιάζονται - για ζητήματα ασφάλειας και στρατιωτικά, για οικονομικά, για πολιτικά και για ανθρωπιστικά». Η σύσταση των Επιτροπών θα γίνει στην Γερμανία και η Γερμανία θα είναι ο οικοδεσπότης και συμπρόεδρος και στην συνέχεια όλοι οι διεθνείς εταίροι που ήταν σήμερα εδώ και εκείνοι οι οποίοι θα προστεθούν, θα πάρουν με την σειρά την ευθύνη στα χέρια τους, εξήγησε ο κ. Μάας.

Πέραν αυτού, τα αποτελέσματα και τα πιθανά περαιτέρω βήματα θα τεθούν σε όλα τα κατάλληλα πολυμερή σχήματα - όχι μόνο στα Ηνωμένα Έθνη, διευκρίνισε ανέφερε ενδεικτικά ότι ήδη αύριο το θέμα θα συζητηθεί στο πλαίσιο του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ «Η δουλειά μόλις τώρα ξεκίνησε και μπροστά μας έχουμε σίγουρα δύσκολο δρόμο εντατικής δουλειάς. Αλλά ήταν πολύ σημαντικό σήμερα σε αυτή την διάσκεψη να καταλήξουμε σε μια συμφωνία. Το πνεύμα συνεργασίας που ζήσαμε σήμερα πηγαίνει πολύ πέρα από ό,τι είδαμε σε άλλες περιπτώσεις στο παρελθόν», δήλωσε ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών και τόνισε ότι «τώρα πρέπει να καταφέρουμε να φέρουμε μαζί τις λιβυκές αντίπαλες πλευρές ώστε μαζί τους - μια που τώρα το θέμα είναι η εκεχειρία και η κατάπαυση του πυρός - να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις και τις συνθήκες ώστε ο εμφύλιος στην Λιβύη να πάει προς πολιτική λύση και να επιτύχουμε στην Λιβύη μόνιμη ειρήνη». Η Μέρκελ και ο Γκουτέρες απέφυγαν πάντως να σχολιάσουν την μορφή που θα έχει ενδεχόμενη αποστολή επιτήρησης της κατάπαυσης του πυρός - εφόσον αυτή επιτευχθεί - διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για μεταγενέστερο στάδιο.

Ηγετικό ρόλο στην παρακολούθηση της Συμφωνίας αναλαμβάνει η Ιταλία

Η Ιταλία είναι έτοιμη να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην παρακολούθηση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Λιβύη, δήλωσε ο Ιταλός πρωθυπουργός Τζουζέπε Κόντε μετά την ολοκλήρωση της ειρηνευτικής διάσκεψης στο Βερολίνο.

«Είμαστε απολύτως διαθέσιμοι να δώσουμε το "παρών" στην πρώτη γραμμή, όσον αφορά μια δέσμευση για την ανάληψη ευθύνης προς αυτήν την κατεύθυνση, για την παρακολούθηση της ειρήνης», δήλωσε στους δημοσιογράφους σε σχόλια που μεταδόθηκαν ζωντανά από την τηλεόραση.

«Προφανώς θα πρέπει να περάσουμε από ένα Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και στη συνέχεια να μπορέσουμε να καθορίσουμε αυτή τη δέσμευση έπειτα από αυτό», πρόσθεσε.

Λαβρόφ: Δεν έγινε σοβαρός διάλογος

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε ότι οι δύο εμπόλεμες πλευρές της σύγκρουσης στη Λιβύη δεν κατάφεραν να αρχίσουν "σοβαρό διάλογο" κατά τη διάρκεια της διεθνούς διάσκεψης για τη Λιβύη που πραγματοποιήθηκε.

«Ή διάσκεψη ήταν πολύ χρήσιμη (...) αλλά είναι σαφές ότι επί του παρόντος δεν επιτεύχθηκε η έναρξη σοβαρού και σταθερού διαλόγου» μεταξύ του επικεφαλής της αναγνωρισμένης από τον ΟΗΕ κυβέρνησης εθνικής ενότητας (GNA), Φαγέζ αλ Σάρατζ, και του ισχυρού άνδρα της ανατολικής Λιβύης Χαλίφα Χάφταρ, δήλωσε ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας στους δημοσιογράφους από το αεροδρόμιο του Βερολίνου.

Μακρόν: Να σταματήσει η αποστολή φιλοτούρκων μαχητών στην Τρίπολη

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ζήτησε κατά τη διάσκεψη του Βερολίνου για τη Λιβύη «να σταματήσει» η αποστολή φιλοτούρκων Σύρων μαχητών στην Τρίπολη για να υποστηρίξουν την τοπική κυβέρνηση που αναγνωρίζεται από τον ΟΗΕ.

«Οφείλω να σας εκφράσω τη ζωηρή ανησυχία που μου εμπνέει η άφιξη σύρων και ξένων μαχητών στην πόλη της Τρίπολης, αυτό πρέπει να σταματήσει», δήλωσε ο Εμανουέλ Μακρόν σ' αυτή τη διάσκεψη του Βερολίνου, σύμφωνα με το κείμενο της παρέμβασής του και ενώ η Άγκυρα κατηγορείται πως έχει στείλει στην πρωτεύουσα της Λιβύης μερικές εκατοντάδες σύρους μαχητές.

Ο ΟΗΕ θα πρέπει να διαπραγματευθεί τους όρους μιας εκεχειρίας στη Λιβύη χωρίς κανένα από τα εμπόλεμα μέρη να θέτει προϋποθέσεις, δήλωσε ακόμη ο Μακρόν.

«Πυρετός» επαφών για τη Μέρκελ

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Καγκελαρίας, στις 10:45 η καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ υποδέχθηκε τον Πρόεδρο του Κονγκό Ντένις Σάσου Νγκουέσο, ο οποίος θα τεθεί επικεφαλής της Υψηλής Επιτροπής της Αφρικανικής Ένωσης για την Λιβύη. Στις 13:15 η κυρία Μέρκελ είχε διμερή συνάντηση με τον Πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν.Πριν τη Διάσκεψη του Βερολίνου η Γερμανίδα καγκελάριος Ανγκελα Μέρκελ είχε σειρά τηλεφωνημάτων με ξένους ηγέτες.

Χθες, η κυρία Μέρκελ μίλησε με τον Τούρκο Πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν ενώ νωρίτερα είχε συνομιλήσει με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Σύμφωνα με το Anadolu που επικαλείται τη Διεύθυνση Επικοινωνίας της Τουρκίας, οι δύο ηγέτες συζήτησαν για τη Λιβύη και άλλα περιφερειακά ζητήματα.

Η συζήτηση όπως αναφέρει το Anadolu έγινε σε μια προσπάθεια να αποσπαστεί η δέσμευση από τους περιφερειακούς παράγοντες για κατάπαυση του πυρός στη Λιβύη.

Στο Βερολίνο βρίσκεται και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο.

Η Μέρκελ είδε Χαφτάρ και Σάρατζ

Ελάχιστα λεπτά πριν την έναρξη της διάσκεψης, μάλιστα, το πρακτορείο Sputnik μετέδωσε την πληροφορία ότι η Άνγκελα Μέρκελ συναντήθηκε τόσο με τον Χαλίφα Χαφτάρ όσο και με τον Φαγιέζ αλ Σάρατζ παρουσία του υπουργού Εξωτερικών της Γερμανίας, Χάικο Μάας.

Τετ α τετ Ερντογάν - Πούτιν

Σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu ο Τούρκος πρόεδρος είπε στον Ρώσο ομόλογό του ότι η διάσκεψη του Βερολίνου θα πρέπει να διασφαλίσει την κατάπαυση του πυρός και την έναρξη πολιτικής διαδικασίας για την ειρήνη στη χώρα αυτή ενώ παράλληλα επιτέθηκε στον Χαλίφα Χαφτάρ λέγοντας ότι πρέπει να μπει ένα τέλος στην επιθετική συμπεριφορά του Λίβυου στρατάρχη.

Erdogan, Putin meeting ahead of Berlin conference on Libya https://t.co/QqQiyyRdgT pic.twitter.com/PwbZzJ78Ca — ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) January 19, 2020

Οι επαφές Πομπέο

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάικ Πομπέο, ειχε συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, τον Τούρκο ΥΠΕΞ, τον πρόεδρο της Αιγύπτου αλ Σίσι και τον ύπατο εκπρόσωπο Εξωτερικής Πολιτικής και Άμυνας της ΕΕ, Γιοσέπ Μπορέλ.

Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ ζήτησε να υπάρξει επιστροφή στη πολιτική διαδικασία εύρεσης λύσης υπό τον ΟΗΕ στη Λιβύη και τη δημιουργία ενός αξιόπιστου μηχανισμού παρακολούθησης της κατάπαυσης του πυρός.

It was a pleasure meeting in Berlin with EU High Representative @JosepBorrellF today to discuss our shared challenges, including ways we can work together toward greater peace and security in the Middle East and North Africa. pic.twitter.com/DEbMdflez6 — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 19, 2020

Today in #Berlin, Turkish Foreign Minister Cavusoglu and I discussed the #Libyan peace process. We agreed on the need for a formal ceasefire agreement and credible monitoring mechanism. pic.twitter.com/bXxnDckLYK — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 19, 2020

Met with President Sisi today and addressed the pointless and tragic death of detained U.S. citizen Moustafa Kassem in Egypt. On #Libya, President Sisi and I agreed on the urgent need for a return to a @UN-facilitated political process and a ceasefire. pic.twitter.com/xhhRxQhjwM — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 19, 2020

Ποιοι θα λάβουν μέρος

Παρά το γεγονός ότι οι διοργανωτές δεν έχουν ανακοινώσει επισήμως τους συμμετέχοντες, είναι γνωστό ότι στην Διάσκεψη σήμερα θα λάβουν μέρος ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν, ο πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν, ο πρόεδρος της Αιγύπτου Αμπντέλ Φάταχ αλ-Σίσι, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο και ανώτεροι αξιωματούχοι από την Μεγάλη Βρετανία, την Κίνα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ιταλία, την Αλγερία και τα Ηνωμένα Έθνη, την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Αφρικανική Ένωση και τον Αραβικό Σύνδεσμο. Στο Βερολίνο θα βρίσκονται ακόμη ο πρωθυπουργός της Λιβύης Φάγεζ Αλ Σάρατζ αλλά και ο στρατάρχης Χαλίφα Χάφταρ, οι οποίοι – σύμφωνα με τον σχεδιασμό της γερμανικής κυβέρνησης, όπως περιγράφεται σε δημοσίευμα του περιοδικού Der Spiegel – θα εμπλακούν στις εργασίες της Διάσκεψης μόνο εφόσον οι υπόλοιποι συμμετέχοντες έχουν προηγουμένως συμφωνήσει στο τελικό κοινό ανακοινωθέν. Όπως αναφέρει το περιοδικό, κατά την διάρκεια των συνομιλιών οι δύο άνδρες θα παραμείνουν πιθανότατα στα ξενοδοχεία τους στο Βερολίνο. Αρχικά, επισημαίνει το δημοσίευμα, οι Σάρατζ και Χάφταρ δεν επρόκειτο να λάβουν μέρος στην Διάσκεψη, το σχέδιο ωστόσο άλλαξε διότι επέμειναν η Ρωσία και άλλοι συμμετέχοντες.

Στην συνέντευξη Τύπου, εκτός από την καγκελάριο Μέρκελ και τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες, αναμένεται να λάβουν μέρος και οι εκπρόσωποι πολλών από τις χώρες οι οποίες συμμετέχουν.

Η παρουσία της Τουρκίας στη διάσκεψη του Βερολίνου και ο αποκλεισμός της Ελλάδας προκάλεσε έντονη πολιτική αντιπαράθεση, με κυβέρνηση κι αντιπολίτευση να αλληλοκατηγορούνται για τις ευθύνες.

Πάντως θολό παραμένει το εάν η Γερμανία έγινε αποδέκτης ενός «βέτο» από πλευράς Τουρκίας ή το εάν επέλεξε να αποκλείσει την Ελλάδα ώστε να μην φορτώσει παραπάνω ζητούμενα στο αποτέλεσμα της Διάσκεψης.

Αυτό πάντως φαίνεται ότι «διαβάζει» ως πιθανότερο σενάριο η ελληνική πλευρά, καθώς φαίνεται πως η Γερμανία έχει υιοθετήσει μια υποχωρητική στάση απέναντι στα «ταραχοποιά στοιχεία» της περιοχής και φοβήθηκε ενδεχόμενο «μπλόκο» της Άγκυρας στη συμμετοχή της Αθήνας. Η Γερμανία, που κρατά πολύ προσεκτική στάση απέναντι στην Τουρκία από το ξέσπασμα του ζητήματος της υπογραφής του Τουρκο-Λιβυκού συμφώνου, έχει αποφύγει να βγει μπροστά αφού φοβάται ενδεχόμενες επιπλοκές στο ζήτημα του μεταναστευτικού.