Ένα τεράστιο σύννεφο κόκκινης σκόνης κάλυψε αρκετές πόλεις της Νέας Νότιας Ουαλίας. Κάτοικοι έχουν καταγράψει σε εντυπωσιακές ενός τοίχους σκόνης το οποίο προχωρούσε απειλητικά. Κάποιοι περιέγραψαν πως στη μέση της ημέρας τα πάντα σκοτείνιασαν.

Glad I spent all weekend cleaning. This weather is really testing us! @abcnews pic.twitter.com/q4tRb82xCP

«Ειλικρινά έμοιαζε με σκηνές από την αποκάλυψη, ένα τεράστιο σύννεφο που πλησίαζε, πραγματικά εντυπωσιακό, όμως θα προτιμούσα να έφερνε βροχή και όχι σκόνη», σχολίασε η Άσλεϊ Χαλ που ζει στην πόλη Ντάμπο, την πολυπληθέστερη της Νέας Νότιας Ουαλίας.

Massive dust storm in Australia ... We know how you are feeling. 😥 #TiredEarth #Australia #AustraliaOnFire #ClimateChange #duststorm #PrayForAustralia #AusOpen pic.twitter.com/Lb7CcN5Wcx

Australia's @BOM_NSW yesterday warned of severe thunderstorms and damaging winds in the area #duststorm pic.twitter.com/OWiWiTFDVO

Massive dust storms have swept towns across New South Wales.

Στο Κουίνσλαντ έπεσαν 300 mm βροχής, δηλαδή όσο πέφτει σε ένα μήνα.

More weather from Australia pic.twitter.com/rZk2ZTLROo

Η μετεωρολογική υπηρεσία της Αυστραλίας προειδοποίησε για «super cell» καταιγίδες σε όλη την ανατολική Αυστραλία, σαν αυτή που είχε χτυπήσει τη Χαλκιδική τον Νοέμβριο του 2019 και στοίχισε τη ζωή σε επτά ανθρώπους.

Amazing record of the hail storm in a back windscreen... pic.twitter.com/IRWlUu9ntg

Μελβούρνη και Καμπέρα δοκιμάζονται από τη σφοδρή κακοκαιρία ενώ η μετεωρολογική υπηρεσία προειδοποιεί πως «έντονες καταιγίδες κινδυνεύουν να προκαλέσουν υλικές ζημιές, ενώ τις επόμενες ώρες αναμένονται και ισχυροί άνεμοι, αλλά και κάποιες χαλαζοπτώσεις και ισχυρές βροχοπτώσεις που ενδέχεται να προκαλέσουν πλημμύρες».

Parts of eastern Australia has been pelted by golf-ball sized hail - the storms have helped to fight some bushfires, but many continue to burn https://t.co/aaGqbxlEIa pic.twitter.com/VVuWXINivH

Από τις πυρκαγιές έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 29 άνθρωποι και ένα δισεκατομμύριο ζώα. Κάηκαν 2.000 σπίτια και συνολικά 18 εκατομμύρια εκτάρια.

In Australia, people have been filming rolling clouds of dust sweeping across New South Wales.

The massive dust storms blanketed entire towns and blacked out the sun over the weekend. https://t.co/LcFk150dxG pic.twitter.com/oVTKV0Ieig

— CNN International (@cnni) January 20, 2020