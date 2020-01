Ο Αμερικανός πρόεδρος με μήνυμα που ανήρτησε στο Twitter, στάθηκε στο «πόσο σημαντικό» είναι το γεγονός ότι συμπληρώνει τρία χρόνια ως πρόεδρος την ημέρα που είναι αφιερωμένη στον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ.

Ακόμα στάθηκε σε μία σειρά από επιτεύγματα κατά την περίοδο της διακυβέρνησης του, υπογραμμίζοντας ότι, «η ανεργία στους Αφροαμερικανούς είναι με διαφορά η χαμηλότερη στην ιστορία της χώρας».

«Σαν σήμερα, πριν από ακριβώς τρία χρόνια, στις 20 Ιανουαρίου του 2017, ορκίστηκα πρόεδρος. Πόσο σημαντικό ότι σήμερα είναι επίσης και η μέρα αφιερωμένη στον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ. Η ανεργία στους Αφροαμερικανούς είναι με διαφορά η χαμηλότερη στην ιστορία της χώρας μας. Στα καλύτερα επίπεδα από ποτέ είναι και η φτώχεια, οι νέοι, και η εργασία. Τέλεια».

It was exactly three years ago today, January 20, 2017, that I was sworn into office. So appropriate that today is also MLK jr DAY. African-American Unemployment is the LOWEST in the history of our Country, by far. Also, best Poverty, Youth, and Employment numbers, ever. Great!

